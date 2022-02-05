4x4 Kayseri!

Kayserispor, ara sonrası sahasında ağırladığı Hatayspor'u 4-3 yenerek 3 puanın sahibi oldu... Sarı-kırmızılar, iki penaltı kaçırdıkları ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Uğur Demirok'un 13. dakikada kullandığı penaltıyı kurtaran Hatay kalecisi Münir, 24'te İbrahim Akdağ'ın penaltısında golü önleyemedi: 1-0. İlk penaltıda topu elle kesen Emre Kaplan, ikincisinde ise Emrah Başsan'ı indirerek Hatayspor adına ilk yarıda kötü bir performans sergileyen isim oldu.

GOL DÜELLOSU

İkinci yarıda adeta gol düellosu vardı. Kayserispor 47'de Mane ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. Hatay, 4 dakika sonra Dylan ile umutlandı: 2-1. Ancak Emrah Başsan, 10 dakika sonra Kayserispor'u 3-1 öne geçiren golü kaydetti. 68'de Abdulkadir Parmak'ın pasında Uğur Demirok skoru 4-1 yaptı. Hatay, 78'de Falette ile farkı 2'ye indirdi: 4-2. Maçın uzatma anlarından Hatay'dan Diouf, karşılaşmanın skorunu belirledi: 4-3.

'HAKEM İYİ MAÇ YÖNETTİ'

Kayseri'nin teknik patronu Hikmet Karaman, oyuncularını kutlayarak şöyle konuştu: İyi bir maç çıkardılar. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Penaltı kaçıran Uğur'a sahip çıktılra. Çok önemli puana ulaştık. Şimdi önümüzde Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarımız var. Hakem iyiydi.

'İSTEDİĞİMİZ SONUCU ALAMADIK'

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan ise, "Maalesef isteğimiz sonucu alamadık. Ceza sahamıza gelen 5 topun 4'ünde gol yedik. Bireysel çok hata yaptık. Çalışıp hatalarımızdan ders çıkaracağız. Antalya ile oynayacağımız kupa maçına bakacağız" diye konuştu.