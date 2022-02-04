Karaman: Güçlü olmalıyız

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Hatay karşısında kayıp istemiyor. Karaman, "Hatay maçının ardından F.Bahçe ile kupada, G.Saray ile de ligde karşılaşacağız. İki büyük maç oynayacağız. Güçlü ve kuvvetli olmalıyız. Önemli olan burada Hatay maçı" dedi.
KayserisporTeknik Direktörü Hikmet Karaman, Hatay karşısında kayıp istemiyor. Karaman, "Hatay maçının ardından F.Bahçe ile kupada, G.Saray ile de ligde karşılaşacağız. İki büyük maç oynayacağız. Güçlü ve kuvvetli olmalıyız. Önemli olan burada Hatay maçı" dedi.