Haberler Kayserispor Karaman: Güçlü olmalıyız

Karaman: Güçlü olmalıyız

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Hatay karşısında kayıp istemiyor. Karaman, "Hatay maçının ardından F.Bahçe ile kupada, G.Saray ile de ligde karşılaşacağız. İki büyük maç oynayacağız. Güçlü ve kuvvetli olmalıyız. Önemli olan burada Hatay maçı" dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2022 Cuma 06:50
Karaman: Güçlü olmalıyız
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Hatay karşısında kayıp istemiyor. Karaman, "Hatay maçının ardından F.Bahçe ile kupada, G.Saray ile de ligde karşılaşacağız. İki büyük maç oynayacağız. Güçlü ve kuvvetli olmalıyız. Önemli olan burada Hatay maçı" dedi.
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