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SPOR HABERİ - Mert Çetin: Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum

Spor haberi... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'un İtalya'nın Verona takımından sezon sonuna kadar kiraladığı milli futbolcu Mert Çetin İstanbul'a geldi. Mert Çetin transferiyle ilgili olarak çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" diye konuştu. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 16:30
SPOR HABERİ - Mert Çetin: Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, İtalya'nın Verona takımında forma giyen Mert Çetin'i sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağladı. Türk Hava Yolları'nın (THY) Milano seferini yapan tarifeli uçağıyla 15.30 sıralarında İstanbul'a gelen Mert Çetin, transferiyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı olduğunu aktaran milli futbolcu, iki taraf için hayırlı olması temennisinde bulundu. Çetin, "Hocamız ve başkanımız çok ilgilendiler. Çok güzel bir görüşme yaptık. Takımın geleceği hakkında güzel umutlarım var. Misyonu olan bir kulüp. Ben de sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı. Mert Çetin'in akşam saatlerinde Kayseri'ye gideceği öğrenildi.

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