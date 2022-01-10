Kayseri’den çıkış yok!

Ligde Kayserispor, çıkışını Altay karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, İzmir ekibini 33'te Mustafa Pektemek'in golüyle mağlup etti. Onur'un pasında ceza sahasında müsait durumdaki Pektemek, ağları havalandırdı ve bu sezonki 3. golünü filelere gönderdi.



EVİNDE ÇİFTE ZAFER



İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Kayseri ekibi, bu sezon evinde ikinci kez üst üste iki galibiyete imza attı. Sezona ilk 7 maçta 5 galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar ise sonraki 13 haftada kazanamadı. 12. yenilgisini alan Altay, yine taraftarlarını üzdü.



TURKOVAC'LA SAHAYA



İki takım, "Kendi Aşımız, Kendi Gücümüz. TURKOVAC" yazılı pankartla çıkarken, Kayseri sırtında "TURKOVAC" yazılı formayla oynadı. Maçı; TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de izledi.