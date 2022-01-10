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Kayseri’den çıkış yok!

Kayseri, Altay’ı Mustafa’yla devirdi. Yenilmezlik serisini evinde 6, toplamda 4’e taşıdı. İzmir ekibi ise 13 maçtır 3 puana hasret.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2022 Pazartesi 06:50
Kayseri’den çıkış yok!

Ligde Kayserispor, çıkışını Altay karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılılar, İzmir ekibini 33'te Mustafa Pektemek'in golüyle mağlup etti. Onur'un pasında ceza sahasında müsait durumdaki Pektemek, ağları havalandırdı ve bu sezonki 3. golünü filelere gönderdi.

EVİNDE ÇİFTE ZAFER

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Kayseri ekibi, bu sezon evinde ikinci kez üst üste iki galibiyete imza attı. Sezona ilk 7 maçta 5 galibiyetle başlayan siyah-beyazlılar ise sonraki 13 haftada kazanamadı. 12. yenilgisini alan Altay, yine taraftarlarını üzdü.

TURKOVAC'LA SAHAYA

İki takım, "Kendi Aşımız, Kendi Gücümüz. TURKOVAC" yazılı pankartla çıkarken, Kayseri sırtında "TURKOVAC" yazılı formayla oynadı. Maçı; TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de izledi.

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