Kayserispor - Altay: 1-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor ile Altay kozlarını paylaştı. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren gol, 33. dakikada Mustafa Pektemek'ten geldi.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 27'ye yükseltirken, Altay ise 18 puanda kaldı.

ALTAY PUANA HASRET

Düşme hattında bulunan Altay, Süper Lig'de 13 maçtır kazanamıyor. Öte yandan İzmir ekibi son 5 maçta ise hanesine puan yazdırmayı başaramadı.

KAYSERİ NEFES ALDI

Öte yandan geçtiğimiz hafta Sivasspor'u 3-0 yenen Kayserispor, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes aldı.