Veronalı Mert Kayseri’ye

Karagümrük'ten Bertolacci transferiyle ses getiren Kayserispor, stoper bölgesi için de rotasını İtalya'ya çevirdi. Sarı-kırmızılılar, İtalya Serie A takımı Hellas Verona'da forma giyen Mert Çetin'e talip oldu. 2019'da Gençlerbirliği'nden Roma'ya 4.3 milyon euro bonservisle giden 24 yaşındaki savunmacı, sezon başında 8 milyon euro'ya Hellas Verona'ya transfer oldu.

Yeniden milli takıma dönmek isteyen ve bu nedenle daha fazla süre alacağı bir takıma gitmeyi düşünen Çetin'e ilk resmi teklifi Fransız kulüpleri sunarken, Süper Lig'den de Kayserispor'un transfer gündeminde yer aldığı öğrenildi. Bu sezon sarı-lacivertlilerde 3 karşılaşmada boy gösteren milli stoper, geçtiğimiz sezon ise 7 mücadelede forma şansı bulabilmişti.