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Çekişmeli geçecek

Kayserispor'un yıldızı Emrah Başsan Ajansspor'a konuştu. Süper Lig'de ikinci yarıların daha çekişmeli geçtiğini belirten başarılı futbolcu, "Lig uzun bir maraton. İkinci yarı maçları çok daha zor oluyor. Kayserispor'u layık olduğu yere taşımak için çok çalışıyoruz" diye konuştu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2022 Pazar 06:50
Çekişmeli geçecek

Kayserispor'un yıldızı Emrah Başsan Ajansspor'a konuştu. Süper Lig'de ikinci yarıların daha çekişmeli geçtiğini belirten başarılı futbolcu, "Lig uzun bir maraton. İkinci yarı maçları çok daha zor oluyor. Kayserispor'u layık olduğu yere taşımak için çok çalışıyoruz" diye konuştu.

'GOLE SEVİNEMEDİM'

22 Eylül'de Kayseri'nin 3-0 kazandığı Galatasaray maçında nefis bir gol atan Emrah, "Muslera'ya idmanlarda da benzerlerini atıyordum. Çocukluk sevdam olduğu için sevinemedim. Maçtan sonra Fatih hoca da gelip tebrik etti. Galatasaray'dan iyi ayrıldım" ifadelerini kullandı.

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