Haberler Kayserispor Berna Gözbaşı: 2022 yılında başarı çıtamızı yükselteceğiz

Berna Gözbaşı: 2022 yılında başarı çıtamızı yükselteceğiz

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, 2022 yılında başarı çıtasını yukarılara çekeceklerine inandığını söyledi. Gözbaşı, "2022 yılında başarı çıtamızı yükselteceğiz" sözlerini de ifadelerine ekledi. İşte tüm açıklamaları...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2021 Cuma 17:59
Berna Gözbaşı: 2022 yılında başarı çıtamızı yükselteceğiz

Süper Lig'in ilk yarısını 24 puanla noktalayan Yukatel Kayserispor ikinci yarıda daha da başarılı olmayı hedefledi. Sarı Kırmızılı kulübün başkanı Berna Gözbaşı, hedeflerinin 2022 yılında başarı oranını yükseltmek olduğunu söyledi.

Gözbaşı, "Yeni yıl umuttur. Daha güzele ulaşmanın, başarıları taçlandırmanın, artı değerler oluşturmanın, kendine, ailene, yaşadığın şehre, milletine, tüm insanlığa daha fazla katkı sağlamanın heyecanıdır. Son yıllar o kadar hızlı akıyor ki bir yıl değil sanki onlarca yılı geride bırakıyoruz. Bir anda haftalar, aylar, yıllar tükeniyor. Durum böyle iken hepimizin sahip olduğumuz güzelliklerin, değerlerin farkına varması, gerekirse hayata es verilmesi ve daha fazla anın yaşanması gerektiğine inanıyorum. Yeni yılın 2021'in son lig maçında olduğu gibi ilk 25 dakikada 3 gol bulduğumuz coşku tadında, birbirimize sıkı sıkı kenetlenip, yeni başarılara imza atarak geçmesini diliyorum" dedi.

DİĞER
Sihirli Annem’in Tuğçe’si Damla Ersubaşı her geçen gün eriyor! 6,5 ayda 41 kilo vermişti son hali sosyal medyayı yaktı geçti!
Arnavutköy'de kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti! Bir başka otomobille kafa kafaya çarpıştı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor