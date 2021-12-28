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Kayseri resitali

Sarı-kırmızılılar, Gavranovic (2) ve Thiam’ın golleriyle 23 dakikada Sivasspor’u devirdi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2021 Salı 06:50
Kayseri resitali

Süper Lig'de ilk yarının kapanış maçında Kayserispor şov yaptı. Ligin flaş ekiplerinden Sivasspor'u ağırlayan sarı-kırmızılılar, ilk 23 dakikada 3 golle resital sundu. Gollerin altında da Gavranovic- Thiam imzası vardı. Hırvat golcü Gavranovic, 2 gol, 1 asist, Senegalli forvet Thiam ise 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Gavranovic, 10 maçta 6 gol, 3 asiste ulaşırken, Thiam 16 maçta 9 gol, 4 asistle takımına büyük katkı sağladı. Kayseri ekibi, 3 maç sonra galibiyetle tanıştı. Yiğidolar ise 5 maçın ardından yenilmezlik serisini yitirdi.

HEDEF BÜYÜTTÜ
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, farklı Sivasspor galibiyeti sonrasında hedef büyüttü. Karaman, "Ben ilk 5 içerisinde yer almalıyım. Net. Transfer döneminde de bunu isteyeceğim" dedi.

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