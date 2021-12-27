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Kayserispor-Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış gününde Kayserispor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi takım 21 puanla 15. sırada bulunurken konuk ekip ise 26 puanla 12. sırada yer alıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2021 Pazartesi 19:56
Kayserispor-Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'de ilk devre kapanıyor... 19. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

⏰KAYSERİSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?📺

Başlama düdüğü 20.00'de çalan Kayserispor Sivasspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

📝KAYSERİSPOR-SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Kayserispor: Lung, Onur, Attamah, Uğur, Carole, Kemen, Campanharo, Emrah, Mustafa, Thiam, Gavranovic

Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Kerem Atakan, Kayode, Pedro, Yatabare

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