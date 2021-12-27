Kayserispor-Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'de ilk devre kapanıyor... 19. hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Sivasspor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
⏰KAYSERİSPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?📺
Başlama düdüğü 20.00'de çalan Kayserispor Sivasspor maçı beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
📝KAYSERİSPOR-SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Kayserispor: Lung, Onur, Attamah, Uğur, Carole, Kemen, Campanharo, Emrah, Mustafa, Thiam, Gavranovic
Sivasspor: Ali Şaşal, Caner, Goutas, Camara, Uğur, Cofie, Fajr, Kerem Atakan, Kayode, Pedro, Yatabare