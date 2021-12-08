Mensah’ın morali yerinde

Kayserispor'da İspanya'da başarılı bir ameliyat olan Bernard Mensah'ın tedavisine başlandı. Kayseri'ye dönen Ganalı orta saha, fizyoterapist eşliğinde tedavisini sürdürüyor. Moralinin yüksek olduğu gözlenen Mensah'ın, ligin son 3-4 maçına yetişmesi bekleniyor.
Kayserispor'da İspanya'da başarılı bir ameliyat olan Bernard Mensah'ın tedavisine başlandı. Kayseri'ye dönen Ganalı orta saha, fizyoterapist eşliğinde tedavisini sürdürüyor. Moralinin yüksek olduğu gözlenen Mensah'ın, ligin son 3-4 maçına yetişmesi bekleniyor.