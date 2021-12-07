Kayseri’den gözdağı

Kayserispor, 24 dakikasını 10 kişi, son 32 dakikasını 9 kişi oynadığı maçta, Antalyaspor'u Thiam'ın iki golüyle yıktı. Sarıkırmızılılar, hem 3 maç sonra galip geldi, hem de Beşiktaş maçı öncesi moral buldu. Antalya galibiyetinin mimarı Thiam'la birlikte Emrah Başsan ve Uğur Demirok'un sakatlıktan yeni çıkmalarına rağmen takıma önemli katkılarda bulunduğunu vurgulayan teknik direktör Hikmet Karaman, Beşiktaş'a gözdağı verdi. Karaman, "Bizde de 2 kırmızı kart ve 2 eksiğimiz var. Beşiktaş maçı öncesi sakatların dönmesi çok önemliydi. Hedeflediğimiz puanlara gelene kadar çok çalışacağız, birlikte hareket edeceğiz. Beşiktaş karşısında Antalyaspor galibiyetini taçlandırmak istiyoruz" diye iddialı konuştu.

BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİNDE 4 EKSİK VAR

Kayserispor, Beşiktaş deplasmanına 4 eksikle çıkacak. Sakatlıkları bulunan Cardoso ve Mensah, forma giyemeyecek. Antalya maçında kırmızı gören santrfor Gavranovic ve stoper Kolovetsios da takımlarını yalnız bırakacak.