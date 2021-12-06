9 kişiyle şov

Ligin iki flaş ekibi Kayseri'deki müthiş maçta kozlarını paylaştı. Kayserispor 11'de Thiam'la öne geçti. 16'da VAR'dan gelen penaltıyla yine Thiam ağları sarsıp, ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. 14'te sarı kart gören Gavranovic, 34'te 2. sarıdan kırmızıyla atıldı. İKİNCİ yarıda karşılaşma Antalyaspor ve Lung arasında geçti. 58'de bu kez Dimitrios Kolovetsios ikinci sarıdan kırmızı kartla atıldı. Rumen eldiven, kalesinde yaşanan iki pozisyonda Antalyalı futbolcuların iki defa gollük vuruşlarında gole izin vermedi ve takımına hayat verdi. Kayserispor 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

'ÖNEMLİ BİR VİRAJI DÖNDÜK'

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, sahada 9 kişi kalmalarına rağmen iyi bir futbol sergileyerek önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi. Karaman, "Çok önemli bir virajı döndük. Futbolcu arkadaşlarımız sahada birlikte mücadele ettiler. 2 kişi eksik kalmalarına rağmen birbirlerine inanılmaz destek verdiler" dedi.



'TAKIM 14.00'TE UYANDI!'

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, maçı rakibin daha çok ciddiye aldığını ve böyle bir sonuçla karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, "Maçın başlama saati 13.30'du ancak ilk yarım saatte bizde varlık gösteremeyen bir oyuncu grubu vardı. Onlar maça 14.00'te dahil oldu" diye sitem etti.