Kayserispor - Antalyaspor: 2-0 | Kayserispor 9 kişiyle Antalyaspor'u devirdi!

Kayserispor ve Antalyaspor, Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maç, ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Kayserispor'un gollerini 11', 17' (P) Mame Thiam kaydetti.

KAYSERİ 2 KEZ KIZARDI

Öte yandan Kayserispor'da Gavranovic, 14', 34'te sarı kart gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bununla beraber Kolovetsios da, 45', 58'de sarı kart gördü. Kayserispor maçı 9 kişi tamamladı.

Kayserispor, bu sonuçla 19 puanla 12. sırada kendine yer buldu. Antalyaspor ise 18 puanla 14. sıraya düştü.



MAÇTAN NOTLAR (1. YARI)

5. dakikada Amilton'un çizgiye inerek sağ kanattan yaptığı ortaya Güray Vural'ın arka direkte vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

11. dakikada Hosseini'nin kendi yarı alanının ortalarından gönderdiği uzun pasta savunmanın arkasına koşu yapan Thiam, penaltı noktası üzerinde topu kontrol ettikten sonra dönerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

15. dakikadaki Kayserispor atağında Thiam'ın ceza sahası içerisinde kafayla indirdiği top Poli'nin eline çarptı. VAR incelemesi sonucu maçın hakemi pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi.

16. dakikada penaltıyı kullanan Thiam, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlarla buluşturdu: 2-0.

34. dakikada rakibiyle mücadelesinde yerde kalan Gavranovic, Veysel Sarı'ya çelme taktı. 14. dakikadan da bir kartı bulunan Gavranovic, bu pozisyonda ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

41. dakikada Güray Vural'ın sol kanatta yerden sert ortasında, Amilton ve Mukairu ceza sahası içinde topa dokunamayınca, konuk ekip önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



(2. YARI BİRAZDAN)