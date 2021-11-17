Varsa yoksa 3 puan

Süper Lig'de 2 maçtır bileği bükülmeyen Kayserispor, sahasındaki Göztepe maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Takım oyuncularının güçlü ve eksik yönlerini daha iyi tespit ettiklerinin altını çizen teknik direktör Hikmet Karaman, Göztepe maçı öncesinde pür dikkat hazırlandıklarını söyledi. Bu maçı kayıpsız geçmeyi hedeflediklerini belirten Karaman, "Göztepe maçı son derece önemli. Ligde üst sıralara çıkmak adına muhakkak kazanmamız gereken bir maç. Önümüzde bir hafta var. Çok iyi hazırlanıp sahamızdaki maçı 3 puanla noktalamak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.