Haberler Kayserispor Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah ameliyat oldu

Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah ameliyat oldu

Spor haberi... Spor Toto Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah ameliyat oldu. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 15:13
Kayserisporlu futbolcu Bernard Mensah ameliyat oldu

Kayserispor'un ligin 9'uncu haftasında oynadığı Fatih Karagümrük maçından önce çapraz bağları kopan, menüsküs ve iç yan bağ zedelenmesi yaşayan 27 yaşındaki futbolcu Bernard Mensah ameliyat oldu.

Kayserispor tarafından yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Mensah! Profesyonel futbol A takım kaptanlarımızdan Bernard Mensah'ın başarılı operasyon geçirdiğini büyük bir mutlulukla öğrenmiş bulunuyoruz. Kaptanımız Mensah, Kayserispor camiasına özlemlerini iletti. Mensah'a tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede aramıza dönmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

DİĞER
Kerem Demirbay ve Fekir arasında gerginlik! Leverkusen-Betis maçında saha bir anda karıştı
Arkadaşları dalga geçince kilo vermek istedi! Fitness'a başladı dünya şampiyonu oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor