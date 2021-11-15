Kayseri kaçamadı

Süper Lig ekipleri Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1 sona erdi. A Spor'dan canlı olarak yayınlanan zevkli mücadelede karşılaşmanın gollerini; Kayserispor'da 9. dakikada Mane ve Sivasspor adına da 65. dakikada Ulvestad kaydetti. Sarı-kırmızılılar'da sağdan yapılan ortada ön direkte ligde henüz golü ve asisti olmayan Portekizli forvet Mane ağları bulan isim oldu. Yiğidolar'da ise Atakan'ın ara pasında Ulvestad, şık bir çalımla önünü boşalttı ve beraberlik golünü atmakta zorlanmadı.