Haberler Kayserispor Kayseri kaçamadı

Kayseri kaçamadı

A Spor’daki hazırlık maçında Kayserispor öne geçtiği karşılaşmada Sivas’la 1-1 kaldı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Kayseri kaçamadı
Süper Lig ekipleri Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1 sona erdi. A Spor'dan canlı olarak yayınlanan zevkli mücadelede karşılaşmanın gollerini; Kayserispor'da 9. dakikada Mane ve Sivasspor adına da 65. dakikada Ulvestad kaydetti. Sarı-kırmızılılar'da sağdan yapılan ortada ön direkte ligde henüz golü ve asisti olmayan Portekizli forvet Mane ağları bulan isim oldu. Yiğidolar'da ise Atakan'ın ara pasında Ulvestad, şık bir çalımla önünü boşalttı ve beraberlik golünü atmakta zorlanmadı.
DİĞER
Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı yaşadığı ürkütücü olayı anlattı: Köyüme gelip kapıma dayandı!
Özer Hurmacı'ya boşanma şoku! Astroloji haritalarına baktı "beni aldatıyorsun" dedi: 52 bin 500 TL nafaka ödeyecek
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor