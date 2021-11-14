Haberler Kayserispor Kayserispor - Sivasspor | CANLI

Kayserispor - Sivasspor | CANLI

Süper Lig'e verilen milli arayı değerlendirmek isteyen Kayserispor ve Sivasspor, hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Kayserispor ligde çıktığı 12 maçtan 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve 13. sırada yer aldı. Sivasspor ise 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 13 puan topladı ve 15. sırada kendine yer buldu. A Spor'un yayınladığı bu zorlu 90 dakikayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 15:58 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 16:23
Kayserispor - Sivasspor | CANLI

Milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e ara verilirken, Kayserispor ve Sivasspor hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

KAYSERİSPOR SİVASSPOR İLK 11'LER

Kayserispor: Bilal, Carole, Attamah, Kolovetsios, Yasir, Ramazan, Campanharo, Mehmet, Cardoso, Gökhan, Mane.

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Caner, Camara, Ziya, Azubuike, Ulvestad, Hakan, Sefa, Pedro Henrique, James.

GOLLER

KAYSERİSPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanan hazırlık maçı, saat 16.00'da başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

SÜPER LİG'DE NE DURUMDALAR?

Kayserispor ligde çıktığı 12 maçtan 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve 13. sırada yer aldı.

Sivasspor ise 2 galibiyet, 7 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 13 puan topladı ve 15. sırada kendine yer buldu.

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