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Kayserispor'da Manuel Fernandes kadro dışı bırakıldı! "Küfürler ve eleştiriler..."

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Manuel Fernandes kadro dışı bırakıldı. Sarı-kırmızılı ekibin asbaşkanı Ali Çamlı yaptığı açıklamada kadro dışı kararının nedenlerini belirtti. Çamlı, Fernandes'in kendisini Kayserispor ve futbolcuların üstünde gördüğünü ve hazırlık maçında oyundan alınmasının ardından Portekizce küfürler ettiğini ifade etti.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2021 Perşembe 15:19
Kayserispor'da Manuel Fernandes kadro dışı bırakıldı! "Küfürler ve eleştiriler..."

Kayserispor'un Portekizli oyuncusu Manuel Fernandes'in disiplinsiz davranışları ve Portekizce küfürler etmesinden dolayı kadroya alınmadığı öğrenildi.

Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı ve Teknik Direktör Hikmet Karaman, Fernandes ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Fernandes'in Türkçe bilmesine rağmen konuşmadığını ama Portekizce küfürler ettiğini söyleyen Asbaşkan Çamlı, "Bu futbolcuyu kazanmak için çok uğraştık. Fernandes çok lüks üst düzey bir futbolcu, kendini Kayserispor'un ve futbolcuların üstünde görüyor. Hoca hazırlık maçında Fernandes'i oyundan aldı diye sahadan çıkarken Portekizce küfürler, eleştiriler... Hoca ne yapsın istersiniz?" dedi.

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