Thiam: Kazanabilirdik

Kayserispor'un F.Bahçe'den transfer ettiği Thiam, Kadıköy'e tekrar geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "İyi oynadık, kazanabilirdik. 1 puanla buradan ayrılıyoruz. Arkadaşlarımı gördüğüm için mutlu oldum. Zor bir maçtı. F.Bahçe zor bir atmosfer yaratıyor. Bizim için de zor oldu" dedi.
Kayserispor'un F.Bahçe'den transfer ettiği Thiam, Kadıköy'e tekrar geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "İyi oynadık, kazanabilirdik. 1 puanla buradan ayrılıyoruz. Arkadaşlarımı gördüğüm için mutlu oldum. Zor bir maçtı. F.Bahçe zor bir atmosfer yaratıyor. Bizim için de zor oldu" dedi.