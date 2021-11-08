Haberler Kayserispor Thiam: Kazanabilirdik

Thiam: Kazanabilirdik

Kayserispor'un F.Bahçe'den transfer ettiği Thiam, Kadıköy'e tekrar geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "İyi oynadık, kazanabilirdik. 1 puanla buradan ayrılıyoruz. Arkadaşlarımı gördüğüm için mutlu oldum. Zor bir maçtı. F.Bahçe zor bir atmosfer yaratıyor. Bizim için de zor oldu" dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Thiam: Kazanabilirdik
Kayserispor'un F.Bahçe'den transfer ettiği Thiam, Kadıköy'e tekrar geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "İyi oynadık, kazanabilirdik. 1 puanla buradan ayrılıyoruz. Arkadaşlarımı gördüğüm için mutlu oldum. Zor bir maçtı. F.Bahçe zor bir atmosfer yaratıyor. Bizim için de zor oldu" dedi.
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