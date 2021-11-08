Hikmet Karaman: Günah be hocam

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, uzatmalardaki penaltıya tepki gösterdi. Kulübede "Günah be hocam" diyen Karaman bitiş düdüğü ile Cüneyt Çakır'ın yanına giderek fazla oynandığı konusunda sitem etti.
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, uzatmalardaki penaltıya tepki gösterdi. Kulübede "Günah be hocam" diyen Karaman bitiş düdüğü ile Cüneyt Çakır'ın yanına giderek fazla oynandığı konusunda sitem etti. Çakır, değişikilikler yüzünden fazla oynattığını söyledi. Karaman, "VAR hakemi Mete Kalkavan'a sorum şu, tersi olsa aynı şekilde Çakır'ı çağırır mıydı?" diye konuştu.