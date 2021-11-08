2. Penaltı saygısızlık!

Konuk ekibin ilk golünü kaydeden Dimitrios Kolovetsios, Fenerbahçe'nin ikinci penaltısının maç bittikten sonra olduğunu ileri sürdü. Yunan futbolcu, "Hakem 5 dakika uzatma verdi. Penaltı 90+6'da oldu. Emin değilim ama böyle düşünüyorum. Bence bu saygısızlık" ifadelerini kullandı.
Konuk ekibin ilk golünü kaydeden Dimitrios Kolovetsios, Fenerbahçe'nin ikinci penaltısının maç bittikten sonra olduğunu ileri sürdü. Yunan futbolcu, "Hakem 5 dakika uzatma verdi. Penaltı 90+6'da oldu. Emin değilim ama böyle düşünüyorum. Bence bu saygısızlık" ifadelerini kullandı.