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2. Penaltı saygısızlık!

Konuk ekibin ilk golünü kaydeden Dimitrios Kolovetsios, Fenerbahçe'nin ikinci penaltısının maç bittikten sonra olduğunu ileri sürdü. Yunan futbolcu, "Hakem 5 dakika uzatma verdi. Penaltı 90+6'da oldu. Emin değilim ama böyle düşünüyorum. Bence bu saygısızlık" ifadelerini kullandı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
2. Penaltı saygısızlık!
Konuk ekibin ilk golünü kaydeden Dimitrios Kolovetsios, Fenerbahçe'nin ikinci penaltısının maç bittikten sonra olduğunu ileri sürdü. Yunan futbolcu, "Hakem 5 dakika uzatma verdi. Penaltı 90+6'da oldu. Emin değilim ama böyle düşünüyorum. Bence bu saygısızlık" ifadelerini kullandı.
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