Son anda altın buldu

Süper Lig'de son haftaları puansız geçen Kayserispor, sezonun flaş ekibi Karagümrük'ü konuk etti. 23. dakikada İstanbul temsilcisi öne geçti. Sağ kanatta rakibinden kazandığı topla ceza sahasına giren Emre Mor'un başlattığı atakta, ceza alanında son kez meşin yuvarlağı önünde bulan Bertolacci'nin vuruşu, ağlarla buluştu: 0-1. 61'de Luckassen top ceza sahasına giderken elle oynadığı için direkt kırmızı gördü. 73'te Onur arka direkte içeri çevirdi Gavranovic dokundu: 1-1. 88'de Onur Bulut, Karamoh'a yaptığı hareketi nedeniyle ikinci sarıdan atıldı. 90+3'te Cardoso'nun ortasına Thiam kafayı vurarak 3 puanı getirdi: 2-1.

İLAÇ GİBİ GELDİ

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, skor 1-1'iken protestolara maruz kaldı. Tecrübeli hoca, "Galibiyeti hak etmiştik. Son anlarda gelen gol ilaç gibi geldi. Son haftalarda üstümüzde şanssızlık vardı. Mensah'ı da kaybettik. Kazanarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

KIRMIZI BİZİ YAKTI

Karagümrük Teknik Direktörü Francesco Farioli, öne geçtikleri maçı kaybetmelerinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. 32 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, "Çalıştığımız bir şekilde golü bulduk. 61. dakikada 10 kişi kalmak bizi bozdu. 3 puanla ayrılabilirdik. Son dakika golü kötü oldu" dedi.