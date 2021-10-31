Kayserispor - Karagümrük: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Karagümrük'ün Andrea Bertolacci ile 23. dakikada bulduğu gole ev sahibi ekip, 73. dakikada Mario Gavranovic ile karşılık verdi.

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Mame Thiam sahneye çıktı ve takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla Kayserispor puanını 13'e çıkardı, Karagümrük ise 18 puanda kaldı.

2 TAKIMDA 10 KİŞİ TAMAMLADI

Zorlu mücadeleyi her iki takım da 10 kişi tamamladı. 61. dakikada Fatih Karagümrük Derrick Luckassen'in direkt kırmızı kart görmesi ile 10 kişi kaldı. Kayserispor'da da Onur Bulut, 8 dakikada gördüğü 2 sarı kart ile oyun dışında kaldı.