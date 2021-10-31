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Kayserispor - Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'de heyecan 11. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Günün ilk maçında Kayserispor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynana zorlu mücadeleyi Burak Şeker yönetiyor. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 13:27
Kayserispor - Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynana zorlu mücadeleyi Burak Şeker yönetiyor.



KAYSERİSPOR - KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Kayserispor: Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, İbrahim Akdağ, Onur, Kemen, Campanharo, Emrah Başsan, Gavranovic, Mame Thiam

Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Burak, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini, Emre Mor, Pesic

KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı 31 Ekim Pazar günü saat 13:30'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

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