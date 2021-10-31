Kayserispor - Fatih Karagümrük | CANLI

Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, sahasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynana zorlu mücadeleyi Burak Şeker yönetiyor.
KAYSERİSPOR - KARAGÜMRÜK İLK 11'LER
Kayserispor: Lung, Carole, Hosseini, Kolovetsios, İbrahim Akdağ, Onur, Kemen, Campanharo, Emrah Başsan, Gavranovic, Mame Thiam
Fatih Karagümrük: Viviano, Zukanovic, Burak, Luckassen, Caner Erkin, Biglia, Bertolacci, Jimmy Durmaz, Borini, Emre Mor, Pesic
KAYSERİSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
Kayserispor - Fatih Karagümrük maçı 31 Ekim Pazar günü saat 13:30'dan itibaren beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.