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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan galibiyet yorumu

Süper Lig'in 11'inci haftasında Yukatel Kayserispor, Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu. Gözbaşı, "Bugünkü galibiyeti hem destek olan herkese, hem teknik heyete ve her şeye rağmen taraftarımıza hediye ediyorum" ifadelerini kullandı. İşte o açıklamalar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2021 Pazar 19:17
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan galibiyet yorumu

Yukatel Kayserispor, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası ev sahibi ekibin başkanı Berna Gözbaşı açıklamalarda bulundu.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı yaptığı açıklamada, "Ligde her takımın inişi çıkışı oluyor. Biz de son dönemde zorlu rakiplerle oynadık. Bugün alınan 3 puan takımın motivasyonu açısından çok önemli. Bilindiği üzere takımımızın önemli isimlerinden Mensah sezonu kapatacak kadar ciddi bir sakatlık geçirdi. Bugünkü skor onun morali açısından da önemliydi. Kendisine bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerimi sunmak istiyorum. O haliyle geldi 90 dakika maçı ayakta izledi ve maç sonunda arkadaşlarıyla bir araya geldi. Duygusal anlardı. Bugünkü galibiyeti hem destek olan herkese, hem teknik heyete ve her şeye rağmen taraftarımıza hediye ediyorum." ifadelerini kullandı.

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