Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: Kendi kalenize 2 gol atarsanız toparlanmak zor oluyor

Süper Lig'in 9. haftasında Kayserispor, deplasmanda Alanyaspor'a 6-2 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Karaman, "İyi başladığımız, rakibi kontrol altına aldığımız, organize olarak attığımız çok güzel 2 gol var. Aslında maçın ilk 45 dakikası 1-0, 1-1, 2-2, derken 3-2 içeri girmek bizim için kırılma noktalarından biri. Çünkü oyuncuların böyle iyi oynayıp, iyi başlayıp öne geçip, sonrasında tekrar öne geçtikten sonra 2 tane pozisyonu kaçırarak kendi kalesine oynamaları moralleri bozdu. Her maç böyle olmaz" dedi.

"DERS ÇIKARMAMIZ LAZIM"

Oynadıkları oyunun ileriye taşınması gerektiğini belirten Karaman, "İkinci yarı 4-2 olduktan sonra onlar da coşkuyu buldu. Biz geriden gelip aynı golü bulsaydık aynı şeyi hissederdik. Coşkuyu bulurduk. Kendi kalemize attığımız goller olmasa belki aynı golleri biz de bulabilirdik. Çünkü rakip bizim üzerimize daha çok gelecekti. O boş alanları biz bulacaktık. Ama deplasmanda oynayıp 2 kere öne geçip aynı zamanda 2 kere kendi kalenize gol attığınızda zihinsel ve ruhsal anlamda bunu toparlamak zor oluyor. Nihayetinde bunu ikinci yarı gördük. Buradan iyi bir ders çıkarmak lazım. Bu maçı bir an önce unutup bir sonraki maça odaklanacağız" ifadelerine yer verdi.