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GALATASARAY HABERLERİ - Kayserispor-Galatasaray maçını tribünde 7 bin 73 kişi izledi (Spor haberleri)

Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 3-0 yendi. Bu karşılaşmayı tribünde 7 bin 73 taraftar izledi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2021 Perşembe 09:57
GALATASARAY HABERLERİ - Kayserispor-Galatasaray maçını tribünde 7 bin 73 kişi izledi (Spor haberleri)

Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor ile Galatasaray Kadir Has Stadı'nda karşı karşıya geldi. 90 dakikada 3 golün atıldığı müsabakaya 7 bin 73 biletli taraftar şahitlik etti.

Yukatel Kayserispor taraftar grubu Kapalı Kale, müsabaka boyunca tribünden takımlarına destek verdi. Kapalı Kale Taraftar grubu lideri Ahmet Dirgenali, Kayserispor'un Galatasaray karşısında sergilediği futbol ve attığı goller ile haklı bir galibiyet aldığını ifade ederek, "Kayserispor taraftarları olarak her zaman takımımızın yanındayız. Galatasaray maçında harika bir oyun sergileyip bu oyunu 3 golle süsleyen takımımızı canı gönülden tebrik ediyor, başarılarımızın devamını diliyorum" dedi.

Sarı kırmızılı takımın iç sahada oynadığı en fazla seyircinin izlediği karşılaşma Galatasaray müsabakası oldu. Kayserispor'un daha önce sahasında oynadığı Adana Demirspor maçını 1.848 biletli kişi, Kasımpaşa maçını ise 2.366 biletli kişi izlemişti.

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