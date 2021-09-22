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Kayserispor'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik var

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 6. haftasında Kayserispor sahasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımda Galatasaray maçı öncesi 5 eksik bulunuyor.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 13:52
Kayserispor'da Galatasaray maçı öncesi 5 eksik var

Sahasında bugün Galatasaray ile karşılaşacak olan Kayserispor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 6. haftasında bugün Galatasaray'ı ağırlayacak olan Yukatel Kayserispor'da 5 futbolcu forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Uğur Demirok, Mario Gavranovic, Gustavo Campanharo, Anthony Uzodimma ve Covid 19 testi pozitif çıkan Gökhan Sazdağı bugün forma giyemeyecek. Sakatlıı geçen Lionel Carole ise forma giyecek.

Ligde bu sezon 5 hafta sonunda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Kayserispor, 7 puan topladı.

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