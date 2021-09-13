Lige Altay yenilgisiyle başlayan ardından teknik direktörlüğe Hikmet Karaman'ı getiren Kayserispor, Adana Demirspor beraberliğinin ardından tecrübeli hocasıyla çıkışa geçti. Başakşehir deplasmanında 1-0 kazanıp milli araya moralli giren sarı-kırmızılılar, milli ara dönüşünde sahasında Kasımpaşa'yı da 2-0'la geçip 2'de 2 yaptı. Mensah ve Cardoso'nun golleriyle kazanan Kayseri ekibinde Başkan Berna Gözbaşı, "Bu yıl çok farklı bir Kayserispor izletmek için çalıştık. 2 haftada 6 puan çıkarmak çok keyifli." dedi.
LigeAltay yenilgisiyle başlayan ardından teknik direktörlüğe Hikmet Karaman'ı getiren Kayserispor, Adana Demirspor beraberliğinin ardından tecrübeli hocasıyla çıkışa geçti. Başakşehir deplasmanında 1-0 kazanıp milli araya moralli giren sarı-kırmızılılar, milli ara dönüşünde sahasında Kasımpaşa'yı da 2-0'la geçip 2'de 2 yaptı. Mensah ve Cardoso'nun golleriyle kazanan Kayseri ekibinde Başkan Berna Gözbaşı, "Bu yıl çok farklı bir Kayserispor izletmek için çalıştık. 2 haftada 6 puan çıkarmak çok keyifli. Kadromuz güven veriyor, takımımız uyum içinde 90 dakika mücadele ediyor. Hedeflerimiz var, bu hedeflere mutlaka ulaşacağız. Taraftarımız daha çok destek olsun güzel günler parlak yarınlar bizim olacak. En büyük Kayserispor" diye camiaya umut dağıttı.