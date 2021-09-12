Kayseri’den çıkış yok

Teknik direktör Hikmet Karaman'ın göreve gelişiyle şaha kalkan Kayserispor, Kasımpaşa engelini de kayıpsız aştı. Sahasında Kasımpaşa'yı konuk eden sarı-kırmızılı takım, rakibini 2-0 yenerek üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 44'üncü dakikada Thiam'ın pasında Mensah'ın attığı golle 1-0 öne geçti.



90+2'DE FİŞİ ÇEKTİ



İkinci yarıda oyunu kontrol altında tutmaya çalışan Kayserispor, rakip ataklara geçit vermedi. Maçın skorunu belirleyen gol 90+2'de geldi. Fernandes'in kaleciden sıyrılıp gönderdiği topu Cardoso boş kaleye bıraktı: 2-0. Hikmet Karaman ile kaybetmeyen Kayserispor, 3 maçta puanını 7'ye yükseltti. Ligde tek galibiyeti bulunan Kasımpaşa ise 4 puanda kaldı.