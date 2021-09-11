Kayserispor - Kasımpaşa maçı CANLI

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk oluyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'ndaki mücadelede Yasin Kol görev alıyor. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Cemil Tunç üstleniyor.





KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Kasımpaşa karşılaşması saat 20.00'de başladı ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR SON MAÇTA GALİP

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; 2021-2022 sezonuna istediği gibi başlayamadı. Sarı-kırmızılılar; ilk hafta mücadelesinde Altay'a 3-0 mağlup oldu.

Hikmet Karaman'ın öğrencileri ikinci haftada Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor, üçüncü hafta mücadelesinde Başakşehir'i deplasmanda 1-0'la geçti.

KASIMPAŞA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

İstanbul ekibi Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk 3 haftasında mağlup olmadı. Lacivert-beyazlılar; Hatayspor ve Galatasaray ile berabere kaldı. Kasımpaşa, Süper Lig'in 2'nci haftasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.