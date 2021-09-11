Haberler Kayserispor Kayserispor Emre Demir'in Barcelona'ya transferine hazırlanıyor! İşte o sözler

Kayserispor Emre Demir'in Barcelona'ya transferine hazırlanıyor! İşte o sözler

Son dakika transfer haberi... Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Doğan Alemdar'ın Rennes'e transferinin ardından bir genç yeteneğini daha satmanın heyecanını yaşıyor. Emre Demir'i dünyanın en iyi 5 kulübünden birine gönderecek Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı, "Doğan Alemdar'dan sonra haftaya açıklayacağım Emre Demir'in dünyanın en iyi 5 kulübünden birine transferiyle kulübümüzün ismini güzel bir şekilde duyuracağız." dedi. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 13:02
Kayserispor Emre Demir'in Barcelona'ya transferine hazırlanıyor! İşte o sözler
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, hafta içerisinde Emre Demir transferini açıklayacaklarını söyleyerek, "Kayserispor, herkesin gurur duyacağı bir takım haline gelecek" dedi.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takımı daha başarılı günlere getirebilmek adına çaba sarf ettiklerini söyledi. Doğan Alemdar'ın Rennes kulübüne transferinden sonra Emre Demir'in de Barcelona takımına transferinin gerçekleşeceğini ifade eden Başkan Berna Gözbaşı, "Doğan Alemdar'dan sonra haftaya açıklayacağım Emre Demir'in dünyanın en iyi 5 kulübünden birine transferiyle kulübümüzün ismini güzel bir şekilde duyuracağız. Hikmet hocamın da gelmesiyle altyapıya yeni farklı projeler ürettik. Kayserispor'u tamamen bu seneden sonra başarılarıyla konuşulan, herkesin gurur duyduğu, o geçmişteki kötü günlerin asla konuşulmayacağı bir hale getirmek için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Berna Gözbaşı, Kayserispor'un Anadolu kulüpleri arasında en çok sponsorluk alabilen, iletişimde ön planda olan, yurt dışında da tanınan ve gündem olan bir kulüp haline geldiğini de dile getirdi.
SON DAKİKA