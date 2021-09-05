Kayserispor eski başkanı Recep Mamur hayatını kaybetti

Kayserispor'da kulüpte 1999-2013 yılları arasında kulüp başkanlığı yapan iş insanı Recep Mamur, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kayserispor tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kayserisporumuzun tarihindeki önemli başarılara imza atan efsane başkanlarımızdan Recep Mamur'un vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Recep Mamur'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. Recep Mamur'un cenazesi yarın öğle namazında kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.