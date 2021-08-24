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Son dakika spor haberi: Kayserispor kaleci Cenk Gönen ile anlaştı

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, kaleci Doğan AlemdarFransız ekibi Rennes'e göndermişti. Sarı-kırmızılılar Doğan Alemdar'ın yerine Cenk Gönen'i transfer etti. 33 yaşındaki file bekçisi ile 1 yıllığına anlaşma sağlandı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 16:05 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 17:00
Son dakika spor haberi: Kayserispor kaleci Cenk Gönen ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor kadrosuna bir futbolcu daha kattı. Sarı kırmızılılar, kaleci Doğan Alemdar'ın Fransa'nın Rennes takımına transferinden sonra Cenk Gönen ile anlaştı. Son olarak Denizlispor forması giyen tecrübeli kaleci Cenk Gönen ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Kariyerinde Göztepe, Denizlispor, Altay, Beşiktaş, Galatasaray, Malaga ve Alanyaspor formaları giyen Cenk Gönen'in yeni durağı Yukatel Kayserispor oldu. 33 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig'de geride kalan 113 maçta 27 kez kalesini gole kapattı.

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