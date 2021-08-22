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Son dakika transfer haberleri | Kayserispor Utku Yuvakuran'ın peşinde!

Mert Günok'un transfer edilmesiyle Beşiktaş'ta üçüncü kaleci konumuna düşen Utku Yuvakuran, Kayserispor'un gündeminde. Başkan Berna Gözbaşı da Utku ile ilgilendiklerini doğruladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 13:29
Son dakika transfer haberleri | Kayserispor Utku Yuvakuran'ın peşinde!

Beşiktaş'ta kaleye Mert Günok'un transferi sonrası Utku Yuvakuran gözden çıkarıldı. Yeni sezon öncesi 3 yıllık sözleşme imzalanan 23 yaşındaki eldiven için Yukatel Kayserispor'un girişimlere başladığı ifade edildi.

Doğan AlemdarRennes'e bonservisiyle gönderen sarı-kırmızılıların, kaledeki boşluğu Utku ile doldurmak için Beşiktaş'a teklif yaptığı ve görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi. Gaziantep kadrosuna alınmayan Utku'nun yerine Mert kulübedeydi.

Beşiktaş'ta 20 karşılaşmada forma giyen Utku, kalesinde 27 gol görürken 7 kez de gole izin vermedi.

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