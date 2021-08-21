Demir yakaladı!

Süper Lig'de ilk haftanın iki kaybedeni Kayserispor ve Adana Demirspor, kozlarını Kayseri'de paylaştı. Yeni teknik direktörü Hikmet Karaman'la ilk maçına çıkan ev sahibi, maça hızlı başlayan taraf oldu. 18'de Attamah'ın içeri çevirdiği topa gelişine vuran Gökhan, takımını öne geçirdi: 1-0. Golden sonra karşılıklı ataklar geçen ilk yarıda sarı-kırmızılılarda İlhan, Adana ekibinde Gökhan ve Balotelli çerçeveyi bulamadı.

ŞUT YAĞMURU!

İkinci yarıda daha etkili taraf olan Mavi-Şimşekler, 63'te Balotelli-Akintola iş birliğinde beraberliği yakaladı. Ceza sahasında Balotelli müsait durumdaki Akintola'ya indirdi. Akintola da düzgün bir vuruşla golü buldu. Demirspor, 88'de galibiyet golüne de çok yaklaştı. Sol çaprazda topu önünde bulan Balotelli, uzak direğe vuruşunu yaptı, maçta 6 kurtarışla yıldızlayan kaleci Lung, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi ve mücadele 1-1 sonuçlandı.