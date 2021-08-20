Son dakika spor haberi: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Rennes'e transfer olan Doğan Alemdar'a başarılar diledi!

Başkan Gözbaşı, açıklamasında, "Helal olsun Doğan, yolun açık olsun. Git Türkiye'mizin aydınlık, başarılı yüzü ol. Sen bunu yapacak güç ve karakterdesin. Kısa sürede gençlerimizi dev kulüplere uğurlamaya devam edeceğiz. Anneler babalar lütfen istikbal vaat eden çocuklarınızı Kayserispor'umuzun 50'ye yakın şehirde teşkilatlanan spor okullarına gönderin, bizlere emanet edin. Hem siz sevinin hem de bizleri sevindirin" ifadelerinde bulundu.
Başkan Gözbaşı, açıklamasında, "Helal olsun Doğan, yolun açık olsun. Git Türkiye'mizin aydınlık, başarılı yüzü ol. Sen bunu yapacak güç ve karakterdesin. Kısa sürede gençlerimizi dev kulüplere uğurlamaya devam edeceğiz. Anneler babalar lütfen istikbal vaat eden çocuklarınızı Kayserispor'umuzun 50'ye yakın şehirde teşkilatlanan spor okullarına gönderin, bizlere emanet edin. Hem siz sevinin hem de bizleri sevindirin" ifadelerinde bulundu.