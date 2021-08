Son dakika spor haberi: Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı "Güzel günler göreceğiz"

Kayserispor Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, Süper Lig'in 2'nci haftasında oynadıkları Adana Demirspor maçı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Oynadıkları oyundan memnun olduğunu söyleyen Gözbaşı, "Zor dönemler ve süreçler yaşıyoruz. Bununla birlikte her geçen gün daha iyiye gittiğimiz gerçek. Ligin güçlü kadro kuran takımlarında Adana Demirspor'a karşı oyundan memnunum. Dikine oynanıp, organize ataklar geliştirdik. Her geçen gün daha iyi olacağımıza inancımız tam. Güzel günler göreceğiz. Hem yönetim hem taraftar kenetlenmiş durumda" ifadelerini kullandı.

"EMRE DEMİR İLE İLGİLİ BAZI GELİŞMELER VAR"

Adı Barcelona ile anılan sarı kırmızılı takımın genç oyuncu Emre Demir ile ilgili sorulan soruya ise Gözbaşı, "Emre Demir için başkanımız hala İstanbul'da bir takım görüşmeler yapıyor. Emre Demir ile alakalı bazı gelişmeler var, yakında başkanımız kendisi duyuracak. Doğan'ı, Fransa'ya yolcu edeceğiz. Kayserispor bu anlayışla devam ederse nice Doğanlar yetiştirecektir" cevabını verdi.