Kayserispor - Adana Demirspor: 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 2. hafta açılış maçında Kayserispor sahasında ligin yeni takımlarından Adana Demirspor'u konuk etti.

Kayseri Büyükşehir Kadir Has Stadyumu'nda oynanan Zorlu mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Kayserispor'un golü 17. dakikada Gökhan Sazdağı'dan gelirken, Adana temsilcisinin golünü 62. dakikada Babajide Akintola kaydetti.

Bu skorla Kayserispor ve Adana Demirspor yeni sezondaki ilk puanlarını almış oldu.

Kayserispor ligin 3. haftasında Başakşehir'e konuk olacak. Adana Demirspor ise sahasında Konyaspor'u ağırlayacak.