Haberler Kayserispor Son dakika spor haberi: Kayseri Doğan Alemdar'ın Rennes'e transfer olduğunu açıkladı

Son dakika spor haberi: Kayseri Doğan Alemdar'ın Rennes'e transfer olduğunu açıkladı

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Kayserispor 18 yaşındaki genç kaleci Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes'e transfer olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar’ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar’a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 22:44 Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 22:49
Son dakika spor haberi: Kayseri Doğan Alemdar'ın Rennes'e transfer olduğunu açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, resmi sosyal medya hesabından Doğan Alemdar'ın transferi için Ligue 1 temsilcisi Rennes ile anlaşıldığını duyurdu.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Altyapımızdan yetişen Profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar'ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübüne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar'a ve Rennes Kulübüne hayırlı olmasını diliyoruz.

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