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Son dakika spor haberi: Kayserispor'un yeni transferi Carlos Mane Kayseri'ye geldi

Son dakika spor haberi: Kayserispor'un yeni transferi Carlos Mane, kente geldi. 26 yaşındaki oyuncu, bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atacak. Süper Lig yeni sezonuna güçlü bir kadroyla başlamak isteyen sarı kırmızılı ekip, 26 yaşındaki Portekiz'li futbolcuyu kadrosuna kattı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 11:58
Son dakika spor haberi: Kayserispor'un yeni transferi Carlos Mane Kayseri'ye geldi

Süper Lig'de sezona güçlü girmek isteyen Kayserispor, kadrosuna yeni bir isim daha kattı. Sarı kırmızılılar, Portekiz Ligi takımlarından Rio Ave'de oynayan Carlos Mane ile anlaşmaya vardı. Portekizli futbolcu, gece Kayseri'ye geldi. 26 yaşındaki Mane, bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra imzayı atacak ve takıma katılacak.

Mane; Sporting Lizbon, Stuttgart, Union Berlin ve Rio Ave takımlarında forma giydi. 208 resmi maçta 27 gol atan Portekizli, 2020-2021 sezonunda Rio Ave ile 40 karşılaşmada 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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