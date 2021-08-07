Oscar geliyor

Süper Lig'de kadrosunu güçlendirme çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Kayserispor, Portekiz'de Vitoria Guimaraes'ten Oscar Estupinan'ı renklerine bağlıyor. Sarıkırmızılıların, 24 yaşındaki Kolombiyalı forvetle anlaşma sağladığı öğrenilirken; Estupinan'ın birkaç gün içinde Kayseri'ye geleceği bildirildi. Başarılı oyuncu, Türkiye'de de Denizlispor'da top koşturmuştu. 2019-2020'de Denizlispor ile 28 Süper Lig maçında 7 kez ağları sarstı. Geçtiğimiz sezon ise Vitoria Guimaraes'te 24 karşılaşmaya çıkan Estupinan, 9 kez fileleri havalandırdı.