Kayseri’den anlamlı forma

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yeni sezon formalarında otizm simgesi bulunacağını söyledi. Gözbaşı, “Otizmin rengi mavinin üzerinde Selçuklu motiflerinin yer aldığı formayı kullanacağız. Her satışta otizmli çocuklarımıza da destek sağlanacak” dedi.
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, yeni sezon formalarında otizm simgesi bulunacağını söyledi. Gözbaşı, "Otizmin rengi mavinin üzerinde Selçuklu motiflerinin yer aldığı formayı kullanacağız. Her satışta otizmli çocuklarımıza da destek sağlanacak" dedi.