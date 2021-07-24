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Kayseri tam gaz çalışıyor

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürürken teknik direktör Yalçın Koşukavak, açıklamalarda bulundu. Usta hoca "Sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Hazırlık maçlarında eksiklerimizi de göreceğiz" diye konuştu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 06:50
Kayseri tam gaz çalışıyor
Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını dün sabah yaptığı antrenmanla sürdürürken teknik direktör Yalçın Koşukavak, açıklamalarda bulundu. Usta hoca "Sezona en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. Hazırlık maçlarında eksiklerimizi de göreceğiz" diye konuştu.
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