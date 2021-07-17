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Kayserispor Denis Alibec'i CFR Cluj'a kiraladı

Süper Lig ekiplerinden HES Kablo Kayserispor'un 30 yaşındaki forveti Denis Alibec, ülkesi Romanya'nın 1’inci Lig takımlarından CFR Cluj’a kiralandı. Tecrübeli golcü, sezon sonuna kadar Cluj forması giyecek.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 19:22
Kayserispor Denis Alibec'i CFR Cluj'a kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda takımın forvet oyuncu Denis Alibec, CFR Cluj takımına kiralandı. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Denis Alibec için Romanya'nın CFR Cluj kulübüyle 1 yıllık kiralık sözleşme imzalanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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