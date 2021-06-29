Haberler Kayserispor Son dakika spor haberi: Kayserispor'un 3 yeni transferi antrenmanda

Son dakika spor haberi: Kayserispor'un 3 yeni transferi antrenmanda

Son dakika spor haberi: Süper Lig takımlarından Hes Kablo Kayserispor'da 3 yeni transfer ilk idmanına çıktı. Sarı-kırmızılılarda Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağı, ilk defa takımla çalıştı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2021 Salı 21:10
Son dakika spor haberi: Kayserispor'un 3 yeni transferi antrenmanda

Yeni sezonu dün açan Hes Kablo Kayserispor, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde antrenman yapan futbolcular, ısınma, pas ve kondisyon çalışması yaptı. Antrenmanda teknik direktör Yalçın Koşukavak'ın özellikle genç futbolcularla yakından ilgilendiği gözlemlendi. Antrenmanda yeni transferler Emrah Başsan, Onur Bulut ve Gökhan Sazdağı da antrenmanda yer aldı. Geçmiş borçlar nedeniyle anlaştığı isimlerle resmi sözleşme imzalayamayan Kayserispor'un transfer yasağını kaldırdıktan sonra prensipte anlaşılan isimlere imza attırması bekleniyor.

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