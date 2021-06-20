Erteleme geldi

Kayserispor'da olağan genel kurul, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 26 Haziran'a ertelendi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Genel kurul, 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
Kayserispor'da olağan genel kurul,çoğunluk sağlanamamasınedeniyle 26 Haziran'aertelendi. Kulüptenyapılan açıklamaya göre,Kadir Has Kültür ve SanatMerkezi Salonu'nda gerçekleştirilenolağan genelkurulda yeterli çoğunluksağlanamadı. Genelkurul, 26 Haziran Cumartesigünü yapılacak.