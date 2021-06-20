Haberler Kayserispor Erteleme geldi

Erteleme geldi

'da olağan genel kurul, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 26 Haziran'a ertelendi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Genel kurul, 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2021 Pazar 06:50
Erteleme geldi
'da olağan genel kurul, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle 26 Haziran'a ertelendi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda yeterli çoğunluk sağlanamadı. Genel kurul, 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak.
SON DAKİKA