Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan Rpbert Prosinecki tepkisi! "Başarısı yok kabahati çok"

Kayserispor'da, Süper Lig 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında görev yapan ve sezon sonu itibariyle takımı kümede bırakmayı başaramayan Hırvat teknik adam Robert Prosinecki, sarı kırmızılı kulüpten, 'Kümede kalma primi' istedi ve bu isteğinin yerine getirilmemesinden ötürü de FIFA'ya başvurdu.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, konu ile ilgili olarak, "Ligin ikinci yarısı öncesinde taraftarımızın da isteği ile sportif direktörü Hırvatistan'a gönderip Prosinecki hocayı getirttim ve anlaştım. Kendisi ile garanti para ve takımı kümede tutması halinde prim üzerinden anlaştık. Kendisine taahhüt ettiğim parayı ödedim. Ancak 34 hafta sonu itibariyle takımımız küme düştü. Sonrasında girişimlerimiz neticesinde Cumhurbaşkanımızın talimatı ve TFF'nin kararı ile küme düşme kaldırıldı ve biz kümede kaldık. Bu karar sonrası Prosinecki, sanki takımı kendi kümede tutmuş gibi prim isteğinde bulundu. Kendisinin aldığı puan ve 34 hafta sonrasındaki yerimiz belli. Hem başarısı yok, hem kabahati çok. Ama prim istemeyi kendisinde hak gören Hırvat hoca, FIFA'ya başvurmuş. Tabii ki bu parayı ödememek için biz de gerekli girişimleri yaptık" dedi.

Yeni sezon için sportif direktörlük görevinde Ali Naibi ve teknik direktör olarak da Yalçın Koşukavak'la yola devam edeceklerini ifade eden Başkan Gözbaşı, "Geçmişte yaşanan hataları yeni sezon öncesinde yaşamak istemiyoruz. Bunun için çok dikkatli hareket ediyoruz. Ancak önümüzde büyük bir engel var. Kayserispor Kulübü olarak transfer tahtasını açtırmamız ve gerekli noktalara transferler yapmamız gerekiyor. Bu noktada Kayseri halkının, Kayserispor camiasının desteğini yanımızda görmek istiyoruz. Sanayici, işadamları, esnafımız, taraftarımızdan yardım kampanyamıza destek vermelerini diliyorum" cümlelerine yer verdi.

