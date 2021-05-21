Haberler Kayserispor Son dakika haberi: Kayserispor'da Marius Sumudica sesleri

Son dakika haberi: Kayserispor'da Marius Sumudica sesleri

Son dakika spor haberi: 'de son haftaya kadar kümede kalma mücadelesi veren Kayserispor, son hafta 'ye yenilsede 'nin mağlup olmasının ardından kümede kalmıştı. Yeni sezonda güçlü bir kadro ile sahne almak isteyen sarı-kırmızılı ekipte Sumudica'nın gündeme geldiği iddia edildi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 20:35
Son dakika haberi: Kayserispor'da Marius Sumudica sesleri

'de geride kalan sezon ve 'u çalıştıran Marius Sumudica için yeni gelişmeler yaşandı.

Rumen teknik adam, ülkesinin takımlarından 'ten gelen teklifi kısa bir süre önce reddetti. Bu gelişmenin ardından Sumudica'ya 'den teklif olduğu ortaya çıktı.

Marius Sumudica'nın bir dönem çalıştığı Kayserispor'un, Rumen teknik adamın kapısını çaldığı öğrenildi. Kayserispor'un Sumudica'ya yıllık 1 milyon euro maaş teklif ettiği belirtildi.

Öte yandan Rumen basını, Suudi Arabistan takımı Al Feiha'nın da Sumudica'ya yıllık 1,5 milyon euro maaş teklif ettiğini duyurdu.

50 yaşındaki Rumen teknik adamın, geleceğiyle ilgili önümüzdeki günlerde karar vermesi bekleniyor.

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